Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |06:01 WIB
Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000
Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000
A
A
A

JAKARTA - Daftar bansos dan BLT yang akan cair pada Desember 2025. Bansos ini ada yang reguler dan bansos tambahan seperti BLT Kesejahteraan (BLT Kesra).

Pemerintah terus menyalurkan bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat. Bahkan ada jutaan penerima yang dicoret dari daftar penerima bansos karena tidak lagi sesuai syarat.

Sejak 2025, Kemensos menggunakan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bansos agar tetap sasaran.

Berikut ini Okezone rangkum daftar bansos yang akan masih cair di Desember 2025, Senin (1/12/2025):

1. Bansos PKH

Pemerintah kembali menyalurkan bansos PKH untuk Desember 2025. Bansos PKH ini masuk ke dalam penyaluran tahap 4 yang dimulai Oktober hingga Desember 2025.

Bansos PKH masuk ke dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

Pencairan bansos PKH tahap 4 menggunakan basis data baru penerima bansos, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak 2025. Dengan demikian, tidak semua masyarakat berhak menerima bansos dari pemerintah.

Besaran Bansos PKH

- Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap
- Anak SD: Rp225.000 per tahap
- Anak SMP: Rp375.000 per tahap
- Anak SMA: Rp500.000 per tahap
- Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

2. Bansos BPNT

Seperti PKH, bansos BPNT juga akan cair pada Desember 2025. "Penyaluran bansos menggunakan DTSEN terbaru hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPS," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Besaran Bansos BPNT

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/622/3186790/blt-Cf30_large.jpg
Cara Cek Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 Pakai HP, Cair Lagi di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/622/3186512/blt-7su6_large.jpg
Cek Bansos BLT Kesra Rp900.000 yang Cair di November-Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/622/3186379/blt-LvsP_large.jpg
Tips Lolos Verifikasi Bansos BLT Kesra Rp900.000, Cair Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186113/blt-tlUV_large.jpg
Ini Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos, Jangan Lupa Bawa KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185836/rupiah-ZzGJ_large.jpeg
Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185533/blt-agvO_large.jpg
Bansos BLT Kesra 2025 Cair Berapa Kali? Ini Fakta hingga Cara Ceknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement