Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000

JAKARTA - Daftar bansos dan BLT yang akan cair pada Desember 2025. Bansos ini ada yang reguler dan bansos tambahan seperti BLT Kesejahteraan (BLT Kesra).



Pemerintah terus menyalurkan bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat. Bahkan ada jutaan penerima yang dicoret dari daftar penerima bansos karena tidak lagi sesuai syarat.



Sejak 2025, Kemensos menggunakan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bansos agar tetap sasaran.



Berikut ini Okezone rangkum daftar bansos yang akan masih cair di Desember 2025, Senin (1/12/2025):



1. Bansos PKH



Pemerintah kembali menyalurkan bansos PKH untuk Desember 2025. Bansos PKH ini masuk ke dalam penyaluran tahap 4 yang dimulai Oktober hingga Desember 2025.



Bansos PKH masuk ke dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah dianggarkan dalam APBN 2025.



Pencairan bansos PKH tahap 4 menggunakan basis data baru penerima bansos, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak 2025. Dengan demikian, tidak semua masyarakat berhak menerima bansos dari pemerintah.



Besaran Bansos PKH



- Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap

- Anak SD: Rp225.000 per tahap

- Anak SMP: Rp375.000 per tahap

- Anak SMA: Rp500.000 per tahap

- Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap



2. Bansos BPNT



Seperti PKH, bansos BPNT juga akan cair pada Desember 2025. "Penyaluran bansos menggunakan DTSEN terbaru hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPS," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.



Besaran Bansos BPNT



Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.