BLT Kesra Rp900.000 Sudah Cair ke 26,2 Juta Penerima, yang Belum Jangan Khawatir

JAKARTA - BLT Kesra Rp900.000 terus dicairkan. Tercatat sudah 26,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan dari bank-bank Himbara penyalur, dan penyaluran melalui PT Pos yang masih terus berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun telah meninjau langsung penyerahan BLT Kesra untuk memastikan proses administrasi, kesesuaian data, dan proses penyaluran yang sudah sesuai ketentuan, serta untuk mengawasi langsung kesiapan layanan pembayaran di lapangan.

Dia mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan selama penyaluran berlangsung untuk memastikan ketertiban dan kelancaran administrasi.

“Tentu kita evaluasi. Sampai hari ini, pelaksanaan lancar dan masyarakat relatif tertib,” ujar Airlangga di Kantor Pos Jakarta Timur.

Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi penyaluran telah mencapai 75 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.