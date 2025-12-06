Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BTN Catat Kenaikan Net Interest Income Jadi Rp12,61 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |17:10 WIB
BTN Catat Kenaikan Net Interest Income Jadi Rp12,61 Triliun
Bank BTN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Analis memproyeksikan kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan kian moncer usai melalui kuartal III/2025 dengan mencatatkan lonjakan net interest income. Pertumbuhan signifikan ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam meningkatkan yield aset sekaligus mengendalikan biaya dana secara efektif.

Avanza Bagus Aditya dan Achmadi Hangradhika Analis Binaartha Sekuritas, menyatakan bahwa kinerja BTN menunjukkan tren pemulihan yang solid.

“Kenaikan net interest income yang mencapai 44,49% YoY menjadi Rp12,61 triliun dinilai sebagai katalis penting bagi perbaikan profitabilitas BTN. Ditambah langkah spin-off BTN Syariah, kami melihat BTN masuk fase pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan,” tulis keduanya dalam riset yang dikutip Sabtu (6/12). 

1. Kinerja BTN 

Avanza dan Achmadi menyebutkan kinerja positif BTN juga tercermin dari pertumbuhan laba bersih 10,58% YoY hingga September 2025, mencapai Rp2,30 triliun. Peningkatan pendapatan bunga dan efisiensi pendanaan mendorong NIM BTN naik 100 bps YoY menjadi 3,9% di kuartal III/2025  .

Binaartha Sekuritas juga menegaskan rekomendasi BUY dengan target harga Rp1.345 yang mencerminkan potensi kenaikan 13,5%. Analis menilai fundamental BTN solid, terutama berkat rebound margin, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta outlook penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan non-subsidi yang semakin positif.

 

Topik Artikel :
bank ri Perbankan bank Bank BTN BTN
