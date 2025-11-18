Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos BTN Minta Tambahan Dana Rp10 Triliun ke Purbaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |16:30 WIB
Bos BTN Minta Tambahan Dana Rp10 Triliun ke Purbaya
BTN Minta Dana Rp10 Triliun ke Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tengah berupaya mengajukan permohonan tambahan dana dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Hal ini menyusul habisnya alokasi dana sebesar Rp25 triliun yang sebelumnya diperuntukkan bagi dukungan sektor perumahan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, pihaknya berencana mengajukan surat permintaan tambahan dana antara Rp5 triliun hingga Rp10 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita lagi pengin mengajukan surat, gitu ya. Tapi belum tahu disetujui atau tidak disetujui. Namanya usaha kan boleh saja. Kita pengin minta tambahan antara Rp5–10 triliun jika mungkin," kata Nixon usai RUPSLB di Kantor Pusat BTN, Selasa (18/11/2025).

Adapun Nixon mengungkapkan bahwa total alokasi dana Rp25 triliun tersebut telah terserap sepenuhnya.

"Kita Rp25 triliun, sudah habis. Sudah habis. Kita akhir Oktober hampir Rp24 triliun. Di awal November kemarin Rp24,7 triliun sudah habis," ujar Nixon.

Tambahan dana ini, jika disetujui, akan diperuntukkan untuk mendukung sektor perumahan yang masih menunjukkan ekspansi signifikan di sekitar periode November hingga Desember 2025. Sektor perumahan mendominasi, dengan alokasi pembiayaan mencapai sekitar 70-an persen.

Nixon menjelaskan bahwa alokasi dana Rp25 triliun yang telah habis sebelumnya termasuk pembiayaan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, karena dana tersebut harus dicairkan sebelum proses spin-off menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) dilakukan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3179025/laba_bank_btn-WCHK_large.jpg
BTN Raup Laba Rp2,3 Triliun di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177187/bank_btn_syariah-vbzH_large.jpg
BTN Syariah Catat Pembiayaan Rp50,1 Triliun Jelang Spin-off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/470/3148926/rumah-uI1T_large.jpg
KPR Subsidi Bisa Buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/278/3133560/btn-9xj0_large.jpg
BTN Raup Laba Rp904 Miliar di Kuartal I-2025, Naik 5,1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/470/3129321/btn-6QrC_large.jpg
Kucurkan Rp33,8 Triliun, Qatar Gandeng BTN Bangun 100.000 Rumah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116774/btn-KDz7_large.jpg
BTN Catat Penyaluran KPR Subsidi Capai Rp173,8 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement