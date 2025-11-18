Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Nasib Karyawan Unit Usaha Syariah BTN Setelah Resmi Beralih ke Bank Syariah Nasional

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |13:31 WIB
Nasib Karyawan Unit Usaha Syariah BTN Setelah Resmi Beralih ke Bank Syariah Nasional
Unit Usaha Syariah (UUS) BTN yang kini beralih ke Bank Syariah Nasional. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menjelaskan status karyawan di Unit Usaha Syariah (UUS) BTN yang kini beralih ke Bank Syariah Nasional (BSN) pasca spin-off. BTN memilih skema penugasan sementara selama dua tahun untuk mendukung keberhasilan BSN di masa konsolidasi awal.

"Sementara masih penugasan, kita kasih waktu kurang lebih dua tahun, nanti kita akan ambil keputusan setelah itu," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Pusat BTN, Selasa (18/11/2025).

Menurut Nixon, kebijakan ini diambil untuk memastikan BSN berhasil. Karyawan baru yang direkrut BSN akan otomatis berstatus pegawai BSN, namun karyawan existing UUS BTN masih berstatus penugasan dari BTN.

Hal tersebut dilakukan karena BSN membutuhkan tenaga senior yang sudah ada di UUS BTN saat menjalani masa konsolidasi.

Nixon menjamin bahwa seluruh hak dan kewajiban karyawan existing yang ditugaskan ke BSN tidak akan berkurang.

"Semua hak mereka tidak ada yang berkurang, kewajibannya juga tidak berkurang, sama, kerja keras kewajibannya kan. Kemudian yang kedua, sudah pasti potensi kariernya jauh lebih baik, karena ini rumah baru buat mereka, bisa jadi mereka lebih betah di sana, gitu," jelasnya.

Selain jaminan hak, kata Nixon, BTN juga memberikan garansi finansial.

"Kemudian yang ketiga, kami juga memberikan garansi dalam dua tahun ke depan, kenaikan gajinya misalnya akan sama seperti yang terjadi di BTN. Setelah itu nanti mereka akan memutuskan sendiri sesuai kinerjanya masing-masing," ungkap Nixon.

 

