Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BTN Raup Laba Rp2,3 Triliun di Kuartal III-2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |16:17 WIB
BTN Raup Laba Rp2,3 Triliun di Kuartal III-2025
Laba Bank BTN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil membukukan kinerja gemilang sepanjang periode Januari-September 2025, baik dari sisi pencapaian laba bersih, penyaluran kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), maupun peningkatan aset. 

Hal ini membuktikan transformasi yang dijalankan BTN berhasil membawa dampak yang positif terhadap kinerja bisnis perseroan. 

Pada kuartal III-2025, BTN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,3 triliun, bertumbuh double-digit sebesar 10,6% year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,08 triliun. 

Pencapaian laba bersih BTN dipicu oleh pendapatan bunga kredit yang naik 18,8% yoy menjadi Rp26,57 triliun hingga akhir September 2025, lebih tinggi dari kenaikan beban bunga yang sebesar 2,5% yoy menjadi Rp13,81 triliun. Kenaikan beban bunga dapat dijaga stabil seiring dengan upaya perseroan menggencarkan perolehan DPK berbiaya murah.

Upaya tersebut berbuah hasil pendapatan bunga bersih yang naik 43,5% yoy menjadi Rp12,76 triliun per akhir kuartal III-2025, serta margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang naik 101 basis poin (bps) menjadi 3,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,9%. Efisiensi yang dilakukan juga menghasilkan cost-to-income ratio (CIR) yang menurun ke level 47,8% hingga kuartal III-2025, dari periode yang sama tahun lalu sebesar 59,9%.

“BTN kembali membukukan laba bersih pada kuartal III-2025 berkat konsistensi kami menjaga pertumbuhan bisnis terutama di pembiayaan sektor perumahan dan transaksi keuangan yang beragam agar bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Upaya ini dilakukan dengan ditopang prinsip kehati-hatian dan perhitungan yang cermat atas kebutuhan di pasar,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bank BUMN Laba BTN laba Bank BTN BTN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177187/bank_btn_syariah-vbzH_large.jpg
BTN Syariah Catat Pembiayaan Rp50,1 Triliun Jelang Spin-off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/470/3148926/rumah-uI1T_large.jpg
KPR Subsidi Bisa Buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/278/3133560/btn-9xj0_large.jpg
BTN Raup Laba Rp904 Miliar di Kuartal I-2025, Naik 5,1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/470/3129321/btn-6QrC_large.jpg
Kucurkan Rp33,8 Triliun, Qatar Gandeng BTN Bangun 100.000 Rumah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116774/btn-KDz7_large.jpg
BTN Catat Penyaluran KPR Subsidi Capai Rp173,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/470/3106404/erick-Yyec_large.jpg
Rumah Lunas tapi Sertifikat Belum Ada, Erick Thohir Minta BTN Blacklist Pengembang Nakal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement