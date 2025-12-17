Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BTN Bukukan Laba Bersih Rp2,91 Triliun, Naik 21,1%

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |21:13 WIB
BTN Bukukan Laba Bersih Rp2,91 Triliun, Naik 21,1%
Dirut BTN Nixon soal Laba Perseroan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp2,91 triliun hingga akhir November 2025 yang ditopang oleh pertumbuhan penyaluran kredit dan strategi pendanaan yang lebih efisien.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan yang diterbitkan di website resmi BTN, laba bersih tercatat mencapai Rp2,91 triliun, naik 21,10% secara tahunan (year-on-year /yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,40 triliun.

Pertumbuhan laba bersih tersebut didukung oleh kredit dan pembiayaan yang disalurkan BTN sebesar Rp386,47 triliun hingga 30 November 2025, naik 8,74% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp355,42 triliun.

BTN juga membukukan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) seiring dengan upaya perseroan meningkatkan pendanaan terutama dana murah (current account and saving account/CASA). Hingga akhir November 2025, DPK BTN meningkat 15,77% yoy menjadi Rp423,96 triliun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp366,22 triliun.

1. Kredit BTN

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan serta DPK membuat aset BTN naik 12,16% yoy menjadi Rp503,99 triliun hingga akhir November 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp449,36 triliun. Total aset tersebut telah melampaui target aset Rp500 triliun yang ditetapkan pada awal tahun 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BBTN bumn Laba BTN Laba BUMN BTN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/278/3188211/bank_btn-5FqG_large.jpg
BTN Catat Kenaikan Net Interest Income Jadi Rp12,61 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184317/dirut_btn_nixon-PGBA_large.JPG
BTN Tegaskan Tak Terlibat Penyaluran Dana ke Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184309/btn_minta_dana_rp10_triliun_ke_purbaya-sHg2_large.png
Bos BTN Minta Tambahan Dana Rp10 Triliun ke Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3179025/laba_bank_btn-WCHK_large.jpg
BTN Raup Laba Rp2,3 Triliun di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177187/bank_btn_syariah-vbzH_large.jpg
BTN Syariah Catat Pembiayaan Rp50,1 Triliun Jelang Spin-off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/470/3148926/rumah-uI1T_large.jpg
KPR Subsidi Bisa Buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah Punya Rumah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement