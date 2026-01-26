Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BTN Kaji Rencana Akuisisi Perusahaan Asuransi ke Danantara

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |16:23 WIB
BTN Kaji Rencana Akuisisi Perusahaan Asuransi ke Danantara
Bank BTN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), Nixon LP Napitupulu menyatakan perseroan kini tengah menjajaki komunikasi dengan BPI Danantara terkait rencana akuisisi perusahaan asuransi guna menekan biaya premi bagi nasabah KPR.

Nixon menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk melengkapi layanan asuransi yang sudah ada, khususnya dalam menghadirkan proteksi penjaminan kredit yang lebih efisien.

"Oh kita memang masih ngusulin ke pemerintah dalam hal ini Danantara ya? Ke Danantara untuk kita boleh mengakuisisi satu perusahaan, yang asuransi terutama. Karena memang kita butuh mortgage insurance hari ini," ujar Nixon usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (26/1/2026).

"Karena kalau yang sekarang kan adanya asuransi kebendaan dan asuransi apa namanya jiwa gitu ya. Kita pengen tuh bisa dipake jadi satu semasa penjaminan kredit yang lebih murah nantinya preminya. Karena kalau preminya mahal kan kasihan KPRnya. Itu aja sih," imbuhnya.

Meskipun rencana ini sudah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2026, Nixon menyebut pihaknya masih menunggu jadwal untuk mempresentasikan urgensi akuisisi ini kepada pihak Danantara. Ia pun menargetkan proses perizinan dan persiapan ini dapat tuntas dalam tahun ini.

"Kita baru masukin RBB, tapi belum. Belum presentasi, lagi minta waktu Danantara. (Targetnya) tahun ini," kata Nixon.

 

Halaman:
1 2
