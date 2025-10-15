Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketemu Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal? Aduin ke Lapor Pak Purbaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |17:59 WIB
Ketemu Petugas Pajak dan Bea Cukai <i>Nakal</i>? Aduin ke Lapor Pak Purbaya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pembukaan kanal pengaduan masyarakat melalui layanan WhatsApp untuk menampung laporan publik terkait masalah pajak dan bea cukai.

“Komplain masalah khusus bea cukai dan pajak bisa Lapor Pak Purbaya nomornya 0822-4040-6600,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Masyarakat juga dapat melapor langsung apabila menemukan dugaan pelanggaran pegawai pajak dan bea cukai. 
“Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai bea cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai,” jelasnya.

Kanal tersebut sudah aktif dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Purbaya menyebut kanal ini dikelola oleh sejumlah stafnya.

“Staf saya sudah ada yang standby, tapi gak langsung jawab. Kita kumpulin dulu, kita sortir, dan pilih mana yang bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.

 

