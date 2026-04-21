Diskon PLN 2026 Terbaru di April, Ini Cara Dapat Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen

JAKARTA - Diskon PLN 2026 terbaru di April. Masyarakat dapat menikmati program diskon listrik 50 persen PLN yang berlaku lagi di April 2026. Program ini berupa diskon tambah daya listrik 50 persen.

PT PLN (Persero) menghadirkan program diskon tambah daya listrik 50 persen "Power Up Real, Listrik Aman Kerja Lancar" guna mendukung penerapan Work From Home (WFH) di masyarakat menyusul terbitnya kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Jadwal Diskon Listrik 50 Persen

Promo diskon tambah daya listrik 50 persen berlangsung mulai 15 April hingga 28 April 2026.

Promo diskon tambah daya listrik 50 persen ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Kebutuhan Listrik Rumah Tangga

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan, momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat. Untuk itu, perseroan menghadirkan program ini guna memberikan kenyamanan masyarakat, sehingga dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.