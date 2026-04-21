Daftar Harga BBM per 21 April 2026, Pertamax Turbo hingga Dexlite Berpotensi Naik Lagi

JAKARTA – Daftar harga bahan bakar minyak (BBM) per Selasa, 21 April 2026. Pertamina telah menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan masih ada peluang penyesuaian lanjutan (tahap II) untuk harga BBM nonsubsidi, bergantung pada pergerakan harga minyak dunia.

Bahlil menjelaskan, harga BBM subsidi tetap dijaga pemerintah di tengah volatilitas harga minyak global. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi disesuaikan dengan mekanisme pasar, sehingga berpotensi naik apabila harga minyak dunia meningkat.

“Saya katakan bahwa untuk BBM nonsubsidi ada penyesuaian harga tahap pertama saat ini. Tahap berikutnya kita lihat nanti harga minyak dunia. Kalau harganya turun, tidak naik. Tetapi kalau harga naik, mungkin akan ada penyesuaian,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil mengimbau masyarakat tidak beralih ke BBM subsidi ketika harga BBM nonsubsidi naik. Ia menegaskan, BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“BBM subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak. Kalau seperti saya, pejabat, karena harga BBM RON 98 naik lalu tiba-tiba beralih ke subsidi, itu berarti mengambil hak masyarakat yang berhak,” katanya.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per Selasa (21/4/2026):

Solar subsidi (CN 48): Rp6.800 per liter (tetap)

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter (tetap)

Pertamax (RON 92): Rp12.300 per liter (tetap)

Pertamax Green (RON 95): Rp13.150 per liter (tetap)

Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.400 per liter (naik Rp6.300)

Dexlite: Rp23.600 per liter (naik Rp9.400)

Pertamina Dex: Rp23.900 per liter (naik Rp9.400)

(Feby Novalius)

