Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antam Prediksi Harga Emas Global Terus Naik Imbas Perang AS-Iran

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |09:06 WIB
Antam Prediksi Harga Emas Global Terus Naik Imbas Perang AS-Iran
Antam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam memprediksi harga emas global akan terus naik di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Saat ini perang merika Serikat (AS) dan Israel vs Iran masih terjadi.

Sekretaris Perusahaan Antam Wisnu Danandi Haryanto mengatakan, perang dan ketegangan geopolitik secara historis memang mempengaruhi pergerakan harga komoditas.

‎Berbagai kebijakan ekonomi global turut mendorong masyarakat dunia untuk mengalihkan aset ke emas. Sebab, emas dinilai tetap menjadi instrumen investasi aman (safe haven) di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, selama konflik masih berlangsung, tren kenaikan harga emas global berpotensi berlanjut.

‎“Karena itu memang sekarang ini kita bisa melihat bahwa harganya sedang naik, dan kemungkinan akan terus naik selama perang itu masih ada, karena bagaimanapun namanya perang itu pasti akan mempengaruhi harga-harga komoditas,” katanya di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Namun, dirinya tidak dapat memastikan seberapa signifikan konflik global akan mempengaruhi harga emas di dalam negeri ke depan.

Sementara itu, dari sisi produksi, Antam memastikan terus mengoptimalkan produksi dan pasokan bahan baku dari sumber domestik.

‎“Karena kita selalu mencari dari sumber domestik untuk memenuhi kebutuhan emas di dalam negeri,” ujarnya.

‎‎Antam juga berupaya memastikan ketersediaan stok emas bagi konsumen di tengah tingginya permintaan. Wisnu menyebut perusahaan sedang dalam proses meningkatkan produksi dan memperbanyak pasokan bahan baku agar setiap permintaan dapat terpenuhi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190065/rupslb_antam-tNfx_large.jpg
Berikut Susunan Pengurus Baru Antam Usai RUPSLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190058/rupslb_antam-CAol_large.jpg
RUPSLB, Untung Budiharto Jadi Dirut Baru dan Irwandy Arif Kembali Jabat Komut Antam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173302/laba_antam-n2qY_large.jpg
Berkat Hilirisasi, Antam Raup Laba Rp1,4 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173269/bos_antam-6Kyf_large.jpeg
Bos Antam Ungkap Kelangkaan Emas Akibat Keterbatasan Modal Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173252/bos_antam-zlo6_large.jpeg
Curhat ke DPR, Dirut Antam Ungkap Hambatan Produksi dan Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173248/emas_antam_impor-ZFCS_large.jpg
Antam Akui Impor 30 Ton Emas, Produksi Lokal Hanya 1 Ton per Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement