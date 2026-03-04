Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut BEI Yakin RI Masuk 10 Bursa Besar Dunia Lewat Demutualisasi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |08:53 WIB
Dirut BEI Yakin RI Masuk 10 Bursa Besar Dunia Lewat Demutualisasi
BEI (Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Rencana percepatan proses demutualisasi saat ini tengah digulirkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai wujud komitmen mereka dalam memantapkan sistem tata kelola sekaligus mendongkrak daya saing di kancah internasional.

Menyikapi hal tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyatakan wewenang penuh terkait penetapan kebijakan demutualisasi ini merupakan hak dari pihak pembuat undang-undang maupun regulator, yang dalam hal ini mencakup DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah.

“Persiapan untuk demutualisasi sudah ada. Untuk kebijakannya tentu kami serahkan kepada DPR, OJK, dan pemerintah. Dari seluruh bursa besar di dunia, salah satu yang belum demutualisasi adalah BEI, padahal kita sudah masuk peringkat 20 besar dunia,” tuturnya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Jeffrey menilai bahwa proses demutualisasi ini kelak mampu merombak bursa agar bisa tampil lebih lincah, profesional, dan modern, mengingat anggota bursa tidak lagi menjadi entitas yang mendominasi kepemilikan saham. 

Lewat transformasi struktur kepemilikan ini, pihak BEI mematok target optimistis untuk bisa menembus jajaran 10 besar bursa global dalam rentang waktu empat sampai lima tahun mendatang, baik bila diukur dari segi nilai kapitalisasi hingga tingkat daya saingnya.

Di sisi lain, DPR RI turut memberikan sorotan tajam terhadap isu demutualisasi ini dan memandangnya sebagai sebuah tahapan yang amat vital demi mengokohkan integritas pasar modal Tanah Air. 

Oleh karena itu, parlemen terus memberikan dorongan supaya rencana itu bisa segera diwujudkan lewat perumusan skema yang paling sesuai. Salah satu jalan alternatif yang dinilai bisa dipertimbangkan adalah melalui mekanisme private placement, dengan pertimbangan bahwa para pemegang saham yang lama diwajibkan untuk melepas porsi kepemilikannya (melakukan divestasi) sebelum institusi bursa ini resmi berubah wujud menjadi sebuah perusahaan berstatus terbuka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204463/ihsg_hari_ini-QpzB_large.jpg
IHSG Hari Ini Melemah ke 8.080 akibat Lonjakan Geopolitik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/278/3204205/obligasi_dan_sukuk_bei-GJ0f_large.jpg
BEI Catat Emisi Obligasi dan Sukuk Tembus Rp14,01 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/278/3204156/ihsg_sepekan-FYxJ_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 0,44 Persen ke 8.235, Transaksi Harian BEI Tembus Rp29,52 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/278/3203983/bei-3wvs_large.jpg
BEI Targetkan Tambah 50 Ribu Investor Saham Syariah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/278/3202744/bei-ywug_large.jpg
BEI Pastikan Penuhi Seluruh Ekspektasi dari Global Indeks Provider untuk Perbaikan Pasar Modal RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/278/3202733/saham-72m0_large.jpg
OJK Jatuhkan Denda Miliaran Rupiah ke Influencer Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement