Berikut Susunan Pengurus Baru Antam Usai RUPSLB

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengumumkan susunan dewan komisaris dan direksi yang baru pasca pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin, 15 Desember 2025. Perubahan ini mengukuhkan Untung Budiharto sebagai Direktur Utama dan Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama perusahaan.

Pengumuman ini meresmikan perubahan yang dilakukan Antam untuk memperkuat kepemimpinan di tengah dinamika sektor pertambangan global.

I Dewa Wirantaya, yang kini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha, sebelumnya menyampaikan optimisme manajemen terhadap jajaran kepengurusan baru ini.

"Kami optimis bahwasannya susunan pengurusan yang baru ini akan memperkuat solidaritas manajemen dan terus tumbuh sebagai perusahaan pertambangan yang berdaya saung global," ujar I Dewa dalam konferensi pers di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (15/12/2025).

Pengangkatan Untung Budiharto sebagai Dirut menggantikan Achmad Ardianto, dan penunjukan kembali Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama, menggantikan Rauf Purnama, dilakukan melalui RUPSLB yang digelar pada hari yang sama.

Sebelum menjabat di ANTM, Untung Budiharto dikenal sebagai profesional yang berpengalaman di BUMN, salah satunya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sementara Irwandy Arif adalah akademisi senior bidang tambang dan energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Manajemen berharap perubahan ini dapat memperkuat soliditas dan visi perusahaan di sektor pertambangan strategis Indonesia.