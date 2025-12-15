Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

RUPSLB, Untung Budiharto Jadi Dirut Baru dan Irwandy Arif Kembali Jabat Komut Antam

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:55 WIB
RUPSLB, Untung Budiharto Jadi Dirut Baru dan Irwandy Arif Kembali Jabat Komut Antam
RUPSLB Antam (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melakukan perombakan pucuk kepemimpinan perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) digelar hari ini, Senin (15/12/2025), menyetujui pengangkatan Direktur Utama dan Komisaris Utama baru.

Posisi Direktur Utama kini diisi oleh Untung Budiharto, menggantikan direktur utama sebelumnya, Achmad Ardianto. Sementara itu, Irwandy Arif diangkat sebagai Komisaris Utama perusahaan, menggantikan posisi Rauf Purnama. Diketahui, Irwandy Arif sebelumnya juga pernah mengisi kursi Komisaris ANTM.

Direktur Antam, I Dewa Wirantaya mengatakan optimismenya terhadap jajaran manajemen yang baru. Ia meyakini sosok-sosok yang terpilih adalah profesional yang memiliki kompetensi, kecerdasan, dan visi besar di bidangnya masing-masing.

"Kami optimis bahwasannya susunan pengurusan yang baru ini akan memperkuat solidaritas manajemen dan terus tumbuh sebagai perusahaan pertambangan yang berdaya saung global," ujar I Dewa dalam konferensi pers di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (15/12/2025).

Untung Budiharto dikenal sebagai profesional yang memiliki pengalaman panjang di sektor BUMN dan pemerintahan. 

 

