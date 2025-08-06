Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antam Catat Penjualan Emas dan Nikel Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus 29.305 Kg

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:52 WIB
Antam Catat Penjualan Emas dan Nikel Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus 29.305 Kg
Antam Catat Penjualan Emas dan Nikel Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus 29.305 Kg (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam mencatat rekor penjualan emas dan bijih nikel tertinggi sepanjang sejarah pada kuartal II-2025. Hingga pertengahan tahun, volume penjualan emas ANTAM mencapai 29.305 kg atau setara dengan 942.178 troy ounce. 

Angka ini ditopang oleh tingginya permintaan emas di pasar domestik serta tren harga emas global yang masih bertahan di level tinggi akibat ketidakpastian geopolitik dan kondisi makro ekonomi internasional.

"Sebagai respons terhadap tingginya permintaan dan persaingan yang semakin ketat, Antam konsisten memperkuat posisi pasar melalui strategi penjualan berbasis kualitas produk, keamanan, serta kemudahan akses bagi pelanggan," ujar Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Tak hanya pada komoditas emas, Antam juga menorehkan rekor penjualan tertinggi untuk bijih nikel sepanjang kuartal II 2025. Hingga akhir Juni 2025, volume penjualan bijih nikel tercatat mencapai 8,20 juta wet metric ton (wmt), sementara volume produksi mencapai 9,10 juta wmt.

Produksi feronikel tetap stabil di level optimal sebesar 9.067 ton nikel dalam feronikel (TNi), dengan penjualan sebesar 5.763 TNi sepanjang semester pertama tahun ini.

Selain emas dan nikel, Antam juga mencatat penguatan kinerja di komoditas bauksit dan alumina. Sepanjang semester I 2025, produksi bauksit mencapai 1,38 juta wmt dengan volume penjualan sebesar 1,03 juta wmt. Sementara itu, produksi chemical grade alumina mencapai 89.385 ton, dengan penjualan sebesar 91.109 ton.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173302/laba_antam-n2qY_large.jpg
Berkat Hilirisasi, Antam Raup Laba Rp1,4 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173269/bos_antam-6Kyf_large.jpeg
Bos Antam Ungkap Kelangkaan Emas Akibat Keterbatasan Modal Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173252/bos_antam-zlo6_large.jpeg
Curhat ke DPR, Dirut Antam Ungkap Hambatan Produksi dan Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173248/emas_antam_impor-ZFCS_large.jpg
Antam Akui Impor 30 Ton Emas, Produksi Lokal Hanya 1 Ton per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160615/emas_antam-JzfT_large.jpg
Kontribusi Energi Terbarukan di Bisnis Emas Logam Mulia Antam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146909/gag_nikel-3Yt0_large.jpg
Dirut Antam soal Operasional Gag Nikel di Raja Ampat: Ikut Arahan Pemerintah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement