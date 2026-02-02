Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Friderica Widyasari Jadi Pjs, Ini Bocoran Seleksi Ketua-Wakil OJK yang Baru

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |08:02 WIB
Friderica Widyasari Jadi Pjs, Ini Bocoran Seleksi Ketua-Wakil OJK yang Baru
Friderica Widyasari Jadi Pjs, Ini Bocoran Seleksi Ketua-Wakil OJK yang Baru (Foto: OJK)
A
A
A

JAKARTA - Seleksi pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengikuti undang-undang (UU) yang berlaku. Pejabat Sementara (Pjs) Ketua dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa penentuan calon pimpinan (Capim) OJK tidak akan berasal dari usulan internal lembaga tersebut.

Friderica yang akrab disapa Kiki menjelaskan, seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai lembaga negara sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

"Kalau nama itu sudah pasti bukan dari kita (OJK). Itu kan nanti ada mekanisme di undang-undang," ujar Kiki saat ditemui di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Kiki menekankan bahwa OJK tidak memiliki otoritas untuk menentukan pengganti mereka sendiri. Tahapan seleksi akan melibatkan Panitia Seleksi (Pansel), keputusan Presiden, hingga tahap akhir di legislatif.

"Ada mekanismenya untuk pemilihan. Nanti namanya dipilih, dikirim ke Presiden, terus ditetapkan di DPR, dan lain-lain. Itu prosesnya panjang," kata Kiki.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198628/ojk-K5AR_large.jpg
Bagaimana OJK Beroperasi Usai Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara Kompak Mengundurkan Diri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198623/mirza-20jm_large.jpg
Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198609/inarno-yVOX_large.jpg
Profil Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yang Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198605/mahendra-pGNy_large.jpg
Profil Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK yang Resmi Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198600/ojk-AoUv_large.jpg
Ini Alasan Mahendra Siregar Mundur dari Ketua OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198593/ojk-KCvI_large.jpg
Ketua OJK Mahendra Siregar dan Inarno Djajadi Mundur!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement