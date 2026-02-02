Friderica Widyasari Jadi Pjs, Ini Bocoran Seleksi Ketua-Wakil OJK yang Baru

JAKARTA - Seleksi pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengikuti undang-undang (UU) yang berlaku. Pejabat Sementara (Pjs) Ketua dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa penentuan calon pimpinan (Capim) OJK tidak akan berasal dari usulan internal lembaga tersebut.

Friderica yang akrab disapa Kiki menjelaskan, seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai lembaga negara sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

"Kalau nama itu sudah pasti bukan dari kita (OJK). Itu kan nanti ada mekanisme di undang-undang," ujar Kiki saat ditemui di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Kiki menekankan bahwa OJK tidak memiliki otoritas untuk menentukan pengganti mereka sendiri. Tahapan seleksi akan melibatkan Panitia Seleksi (Pansel), keputusan Presiden, hingga tahap akhir di legislatif.

"Ada mekanismenya untuk pemilihan. Nanti namanya dipilih, dikirim ke Presiden, terus ditetapkan di DPR, dan lain-lain. Itu prosesnya panjang," kata Kiki.