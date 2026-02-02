Pemerintah Akan Bentuk Pansel Pimpinan OJK, Airlangga: Seleksi Terbuka Bagi Siapapun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan proses pengisian jabatan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kosong akan segera dimulai. Langkah awal yang akan diambil pemerintah adalah pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjaring kandidat terbaik.

Airlangga menegaskan bahwa proses seleksi ini akan dilakukan secara transparan dan memberikan kesempatan kepada siapa pun yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftar.

"Ya pertama akan segera berproses. Menteri Keuangan akan segera membuat Pansel, dan sesudah Pansel itu nanti akan diproses selanjutnya," ujar Airlangga di Sentul, Senin (2/2/2026).

Saat ditanya mengenai potensi calon yang akan masuk, Airlangga memberikan jawaban singkat namun tegas.

"Semua terbuka," imbuhnya.

Terkait kekosongan kursi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki urutan prioritas. Pengisian jabatan definitif di BEI akan dilakukan setelah struktur Dewan Komisioner OJK terbentuk kembali secara lengkap.

"Kalau BEI kan nanti bertahap. Pertama OJK dulu, kemudian BEI. Nah nanti BEI ya dengan AB-nya sendiri," pungkas Airlangga.

Kondisi ini menyusul gelombang pengunduran diri massal yang terjadi di pucuk pimpinan pasar modal Indonesia pada akhir Januari 2026.