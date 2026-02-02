Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Akan Bentuk Pansel Pimpinan OJK, Airlangga: Seleksi Terbuka Bagi Siapapun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |16:54 WIB
Pemerintah Akan Bentuk Pansel Pimpinan OJK, Airlangga: Seleksi Terbuka Bagi Siapapun
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan proses pengisian jabatan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kosong akan segera dimulai. Langkah awal yang akan diambil pemerintah adalah pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjaring kandidat terbaik.

Airlangga menegaskan bahwa proses seleksi ini akan dilakukan secara transparan dan memberikan kesempatan kepada siapa pun yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftar.

"Ya pertama akan segera berproses. Menteri Keuangan akan segera membuat Pansel, dan sesudah Pansel itu nanti akan diproses selanjutnya," ujar Airlangga di Sentul, Senin (2/2/2026).

Saat ditanya mengenai potensi calon yang akan masuk, Airlangga memberikan jawaban singkat namun tegas.

"Semua terbuka," imbuhnya.

Terkait kekosongan kursi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki urutan prioritas. Pengisian jabatan definitif di BEI akan dilakukan setelah struktur Dewan Komisioner OJK terbentuk kembali secara lengkap.

"Kalau BEI kan nanti bertahap. Pertama OJK dulu, kemudian BEI. Nah nanti BEI ya dengan AB-nya sendiri," pungkas Airlangga.

Kondisi ini menyusul gelombang pengunduran diri massal yang terjadi di pucuk pimpinan pasar modal Indonesia pada akhir Januari 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3198999/ojk-k2A5_large.jpg
Friderica Widyasari Jadi Pjs, Ini Bocoran Seleksi Ketua-Wakil OJK yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198628/ojk-K5AR_large.jpg
Bagaimana OJK Beroperasi Usai Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara Kompak Mengundurkan Diri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198623/mirza-20jm_large.jpg
Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198609/inarno-yVOX_large.jpg
Profil Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yang Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198605/mahendra-pGNy_large.jpg
Profil Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK yang Resmi Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198600/ojk-AoUv_large.jpg
Ini Alasan Mahendra Siregar Mundur dari Ketua OJK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement