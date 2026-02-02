Advertisement
MARKET UPDATE

Purbaya: IHSG Anjlok Mungkin Pasar Tunggu Pergantian Ketua OJK

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:37 WIB
Purbaya: IHSG Anjlok Mungkin Pasar Tunggu Pergantian Ketua OJK
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali terkoreksi dalam hingga 5 persen pada perdagangan Senin (2/2/2026).

Meski sebelumnya ia sempat menyatakan optimisme bursa akan menghijau, Purbaya menilai pelemahan ini hanyalah dinamika sesaat akibat pasar yang masih menunggu kepastian kepemimpinan definitif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Biar aja sih, abis naik turun-naik turun tuh, kan ada pergantian baru lagi kan? Pergantian ketua OJK-nya, mungkin market masih menunggu. Ini kan masih sementara kan, siapa ketua OJK-nya, mungkin masih menunggu ketidakpastian itu," ujar Purbaya di Sentul, Senin (2/2/2026).

Alih-alih khawatir, Menkeu justru melihat koreksi tajam ini sebagai peluang investasi karena fundamental ekonomi nasional yang dinilainya tetap kokoh.

"Tapi harusnya kalau saya sih, saya akan serok (dari) bawah, kenapa? Fondasi ekonominya masih bagus, gak ada berubah, dan akan membaik terus ke depan," imbuhnya.

Guna memberikan kepastian kepada pelaku pasar, Purbaya mengumumkan bahwa proses pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk pimpinan OJK sudah dimulai tepat pada hari ini. 

Pemerintah menargetkan dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan, Indonesia sudah memiliki Ketua Dewan Komisioner OJK yang definitif.

Purbaya menegaskan tidak ada arahan khusus atau "nama titipan" dari Presiden dalam proses seleksi ini.

 

