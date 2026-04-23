Mentan Umumkan Stok Beras RI Pecah Rekor Tembus 5 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) telah mencapai 5 juta ton, angka yang disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Amran menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama berbagai pihak, tidak hanya Kementerian Pertanian. Dia menegaskan bahwa kontribusi datang dari berbagai institusi, mulai dari Bulog, TNI, Polri, hingga dukungan masyarakat luas.

"Alhamdulillah, hari ini, tanggal 23 April 2026, sekarang jam 8.55, stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama, inilah hasil kerja keras kita semua," kata Mentan saat meninjau gudang beras di Karawang, Kamis (23/4/2026).

Mentan menjelaskan bahwa lonjakan stok berdampak pada keterbatasan kapasitas penyimpanan. Saat ini, kapasitas gudang Bulog sekitar 3 juta ton, sehingga pemerintah harus menyewa tambahan gudang hingga 2 juta ton yang kini hampir terisi penuh. Bahkan, pemerintah tengah menambah lagi kapasitas sewa sekitar 1 juta ton untuk mengantisipasi peningkatan stok dalam waktu dekat.

"Totalnya gudang kapasitas di sini saja, Karawang, kita sewa 102.000 ton, yang sudah terisi 80.000 ton. Mungkin dua minggu ke depan ini penuh lagi. Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia, 2 juta ton, kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton,dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Amran menilai kondisi ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam ketahanan pangan nasional. Dia mengingatkan bahwa pada periode 2023-2024, Indonesia masih mengimpor beras hingga 7 juta ton. Namun, pada 2025 Indonesia tidak lagi melakukan impor, dan pemerintah menargetkan kondisi tersebut berlanjut pada 2026.

“Insyaallah 2026 kita tidak impor beras,” tegasnya.