HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras Cetak Rekor 5 Juta Ton, Pemerintah Mulai Incar Pasar Ekspor

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |21:26 WIB
Stok Beras Cetak Rekor 5 Juta Ton, Pemerintah Mulai Incar Pasar Ekspor
Stok Beras (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mencatatkan pencapaian bersejarah dalam ketahanan pangan nasional. Stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog diproyeksikan bakal menembus angka 5 juta ton pada pekan ini, sebuah rekor tertinggi yang pernah dicapai oleh Indonesia.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah, Sam Herodian mengungkapkan bahwa saat ini terjadi lonjakan signifikan pada ketersediaan beras di gudang-gudang Bulog. Saking melimpahnya stok, pemerintah kini mulai memikirkan strategi untuk menyalurkan kelebihan pasokan tersebut ke pasar internasional.

"Ada peningkatan 4,7 juta stok beras Bulog. Jadi dua hari lagi, kemungkinan atau hari Kamis ya, kita akan semacam syukuran 5 juta ton stok kita. Mudah-mudahan perkiraan kami itu akan terjadi pada sekitar hari Kamis," ujar Sam Herodian dalam media briefing di Auditorium BAKOM di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Sam menambahkan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini bukan lagi mengenai kekurangan pasokan, melainkan kapasitas penyimpanan yang mulai terbatas akibat produksi yang masif.

"Justru kalau sekarang bukan masalah ukuran pangan. Justru kita lebih kesulitan bagaimana menyimpan beras kita, makanya sekarang mencari pasar keluar (ekspor)," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi yang sangat kokoh.

 

