Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Plastik Naik, Distribusi Beras SPHP Pakai Stok Kemasan Lama

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |15:30 WIB
JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan fleksibilitas kebijakan dalam distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan memperbolehkan penggunaan kemasan produksi tahun 2023 hingga 2025. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga bahan baku plastik yang berdampak pada proses pengadaan kemasan baru.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, fluktuasi harga dan kelangkaan bahan baku plastik telah menghambat proses lelang kemasan oleh Perum Bulog. Untuk itu, langkah fleksibilitas ini dinilai penting agar distribusi beras SPHP tetap berjalan lancar.

"Mencermati kondisi saat ini, terutama terkait kelangkaan bahan baku plastik untuk kemasan, perlu membuka ruang untuk fleksibilitas terhadap penggunaan kemasan lama beras SPHP. Langkah ini penting dilakukan untuk percepatan distribusi," kata Ketut, Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Meski demikian, Bapanas menegaskan bahwa penggunaan kemasan lama harus disertai penyesuaian informasi agar sesuai dengan kondisi terkini. Beberapa informasi yang wajib diperbarui antara lain Harga Eceran Tertinggi (HET), tanggal kedaluwarsa, serta keterangan lain yang relevan dengan produk di dalam kemasan.

Bapanas meminta Bulog untuk mengkondisikan informasi yang tertera pada kemasan stok sebelum tahun 2026 tersebut agar sesuai dengan kondisi saat ini. Informasi penting yang perlu diperhatikan kesesuaiannya antara lain Harga Eceran Tertinggi (HET), tanggal kedaluwarsa, dan informasi penting lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement