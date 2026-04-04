Bulog Pastikan Penyaluran Beras SPHP Sepanjang 2026, Target 828 Ribu Ton

JAKARTA – Perum Bulog memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berlangsung sepanjang tahun 2026. Target distribusi mencapai 828 ribu ton secara nasional.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan penugasan tersebut mengacu pada surat Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/2/2026 tertanggal 11 Februari 2026 tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026.

"Dasar hukum penugasan kami sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 204 tanggal 11 Februari 2026, dengan total SPHP tahun ini sebesar 828 ribu ton yang harus kami salurkan," kata Rizal, dikutip Sabtu (4/4/2026).

Menurut Rizal, distribusi beras dilakukan langsung ke pasar rakyat agar harga tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, penyaluran juga diperluas melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Penyaluran juga dilakukan melalui gerakan pangan murah (GPM) bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai instansi lain untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Distribusi beras SPHP mencakup outlet binaan pemerintah daerah, koperasi badan usaha milik daerah, koperasi instansi pemerintah, serta Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang jumlahnya mencapai sekitar 80 ribu titik.

Adapun beras SPHP disalurkan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas medium sesuai standar pemerintah, yakni tingkat pecahan sekitar 25 persen dan kadar air 14 persen. Bulog juga tengah menyiapkan kemasan 2 kilogram untuk memperluas pilihan konsumen.