Perkuat Ketahanan Pangan Prabowo, Hilirisasi Ayam Nasional Dikebut

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis, termasuk percepatan hilirisasi sektor peternakan.

Salah satu langkah konkret dilakukan lewat Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) yang kini dipacu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan protein hewani nasional dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komitmen tersebut tercermin dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Jakarta, Jumat (8/5/2026), dengan mempertemukan pemerintah, akademisi, badan riset, ilmuwan, dan praktisi peternakan nasional guna merumuskan strategi besar pengembangan industri ayam terintegrasi di Indonesia.

Program HAT menjadi proyek prioritas nasional yang dikawal Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian RI untuk memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus mendorong terciptanya industri peternakan modern yang mandiri dan berdaya saing global.

Forum tersebut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Pertanian (Mentan) Ali Agus, Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Harry Suhada, Dekan Fakultas Peternakan UGM Budi Guntoro, serta Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan BRIN Delicia Yunita Rahman bersama jajaran akademisi dan para ahli di bidang peternakan nasional.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama PT Berdikari Maryadi menabuh genderang kolaborasi dengan menantang akademisi dan badan riset menghadirkan inovasi bersama.