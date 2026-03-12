Zulhas Klaim Pangan Indonesia Tak Terganggu Perang Israel-AS vs Iran

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan kondisi pangan Indonesia tidak terpengaruh terkait situasi perang di Timur Tengah.

Dia menyebut Indonesia tidak mengimpor bahan pangan dari wilayah konflik tersebut.

"Jadi semua aman walaupun ada perang di Timur Tengah, pangan kita tidak terpengaruh karena kita tidak ada impor pangan dari Timur Tengah," kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026)

Dia menyebut bahan pangan yang diimpor ialah gandum namun itu pun berasal dari Eropa dan Kanada.

Adapun bahan pangan lainnya, kata Zulhas, bisa diproduksi dengan kemampuan dalam negeri.

"Kita swasembada beras, swasembada jagung, ayam, ikan sudah ya. Yang kita impor gandum, gandum tidak dari Timur Tengah tapi dari Eropa dan Kanada ya," jelas Zulhas.