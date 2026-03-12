Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Zulhas Klaim Pangan Indonesia Tak Terganggu Perang Israel-AS vs Iran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |20:37 WIB
Zulhas Klaim Pangan Indonesia Tak Terganggu Perang Israel-AS vs Iran
Menko Zulhas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan kondisi pangan Indonesia tidak terpengaruh terkait situasi perang di Timur Tengah. 

Dia menyebut Indonesia tidak mengimpor bahan pangan dari wilayah konflik tersebut.

"Jadi semua aman walaupun ada perang di Timur Tengah, pangan kita tidak terpengaruh karena kita tidak ada impor pangan dari Timur Tengah," kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026)

Dia menyebut bahan pangan yang diimpor ialah gandum namun itu pun berasal dari Eropa dan Kanada. 

Adapun bahan pangan lainnya, kata Zulhas, bisa diproduksi dengan kemampuan dalam negeri.

"Kita swasembada beras, swasembada jagung, ayam, ikan sudah ya. Yang kita impor gandum, gandum tidak dari Timur Tengah tapi dari Eropa dan Kanada ya," jelas Zulhas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203952/den-r5ob_large.jpg
DEN: Biodiesel Berkontribusi untuk Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206428//presiden_prabowo-plq7_large.jpg
Ancaman Konflik Global, Prabowo Percepat Swasembada Pangan dan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206332//harga_pangan-WBr7_large.png
Bapanas Klaim Harga Daging Ayam dan Telur Sudah Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206041//prabowo-Q62W_large.jpg
Perang Semakin Membara! Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3205989//prabowo_subianto-0p7H_large.jpg
Prabowo Pastikan Pangan Indonesia Aman, Meski Dunia Hadapi Krisis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205331//mentan_amran-iA8D_large.jpg
Amran Sebut Stok Pangan RI Aman meski Perang AS-Israel vs Iran Memanas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement