HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran Ancam Cabut Izin Importir jika Harga Daging Naik pada Lebaran 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |10:38 WIB
Amran Ancam Cabut Izin Importir jika Harga Daging Naik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kenaikan harga daging sapi menjelang Idulfitri.

Ancaman pencabutan izin impor disampaikan kepada importir maupun feedloter apabila terbukti menaikkan harga sapi bakalan selama periode Ramadan hingga Lebaran.

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh importir untuk segera mengeluarkan stok daging yang dimiliki agar pasokan di pasar tetap terjaga dan harga tidak mengalami lonjakan.

"Kami sudah minta, semua harus mengeluarkan dagingnya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada produsen menaikkan, khususnya feedloter, menaikkan yang sapi bakalan, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu kenaikan harga ada di distributor besar, middleman-nya," tegas Amran dalam pernyataan resminya, Rabu (18/3/2026).

Dia menilai gejolak harga yang terjadi bukan disebabkan persoalan produksi, melainkan adanya permainan harga di tingkat distribusi. Karena itu, pemerintah juga menyoroti peran pedagang perantara atau middleman yang dinilai mengambil keuntungan berlebihan di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang hari besar keagamaan.

 

