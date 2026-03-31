Jumlah Penumpang Naik, Layanan Penyeberangan saat Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026 Lancar Terkendali

JAKARTA - Jumlah penumpang angkutan umum selama periode angkutan Lebaran 2026 meningkat. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik. Salah satunya moda penyeberangan telah melayani sebanyak 5,52 juta penumpang atau naik 15,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum semakin meningkat. Ke depan, tren ini harus terus kita jaga dan tingkatkan," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam acara penutupan Posko Angkutan Lebaran 2026, Senin (30/3/2026).

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan layanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga adaptif dan terkelola optimal, khususnya di 15 lintasan pantauan nasional.

Adapun lintasan tersebut merupakan lintas vital dengan mobilitas tinggi, di antaranya Merak-Bakauheni, Ciwandan-Wika Beton, Bojonegara-Muara Pilu, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Jangkar-Lembar, Kayangan-Pototano, Kariangau-Penajam, Bajoe-Kolaka, Hunimua-Waipirit, Bira-Pamatata, Bolok-Rote, Bitung-Ternate, Ajibata-Ambarita, Telaga Punggur-Tanjung Uban, Tanjung Api-Api-Tanjung Kalian, serta Nias-Sibo.

Secara kumulatif sejak H-8 hingga H+8 pukul 06.00 WIB, total penumpang di 15 lintasan pantauan nasional mencapai 4.722.213 orang atau naik 6,6% dibandingkan tahun lalu sebanyak 4.430.006 orang. Sementara total kendaraan tercatat 1.215.273 unit atau meningkat 8% dibandingkan 1.125.178 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan bahwa di tengah peningkatan signifikan tersebut, layanan penyeberangan tetap mampu beroperasi secara optimal. Hal ini tercermin dari kelancaran arus layanan yang terjaga serta distribusi trafik yang semakin merata di berbagai lintasan, termasuk pada periode puncak arus mudik dan balik.

“Capaian kelancaran layanan serta distribusi trafik yang semakin merata, bahkan pada puncak arus, merupakan hasil dari kesiapan operasional yang telah dirancang secara komprehensif jauh sebelum periode Angkutan Lebaran dimulai. Optimalisasi armada yang didukung penguatan digitalisasi layanan menjadi kunci utama dalam menjaga kinerja penyeberangan tetap andal,” ujar Heru dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (31/3/2026).