HOME FINANCE HOT ISSUE

Cegah Kelelahan saat Arus Balik Lebaran, Kemenhub Minta Operator Bus Siapkan Sopir Cadangan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |16:29 WIB
Cegah Kelelahan saat Arus Balik Lebaran, Kemenhub Minta Operator Bus Siapkan Sopir Cadangan
Cegah Kelelahan saat Arus Balik Lebaran, Kemenhub Minta Operator Transportasi Siapkan Sopir Cadangan (Foto: Kemenhub)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menekankan pentingnya pencegahan kelelahan pengemudi sebagai langkah krusial menjaga keselamatan selama arus balik Lebaran 2026. Operator transportasi diminta memastikan pengemudi mendapatkan waktu istirahat yang cukup serta menyiapkan pengemudi cadangan untuk perjalanan jarak jauh.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa faktor kelelahan menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan, terutama saat lonjakan mobilitas arus balik. Karena itu, pengemudi tidak boleh dipaksakan terus bekerja tanpa jeda yang memadai.

"Kami meminta seluruh operator memastikan armada dalam kondisi laik operasi, mematuhi standar keselamatan, serta memperhatikan kondisi cuaca di sepanjang lintasan. Kami mengingatkan operator untuk mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi. Jangan sampai kelelahan mengganggu konsentrasi yang dapat membahayakan keselamatan penumpang,” ujar Dudy, Selasa (24/3/2026).

Dia menjelaskan, untuk perjalanan dengan durasi lebih dari delapan jam, operator wajib menyediakan pengemudi cadangan. Selain itu, pengemudi juga diwajibkan beristirahat minimal satu jam sebelum melanjutkan perjalanan guna memastikan kondisi fisik tetap prima.

 

Berita Terkait
Truk Dilarang Melintas hingga 29 Maret saat Arus Balik Lebaran, Ada Sanksi Berat
Arus Balik Lebaran 2026, Kemenhub Minta Perusahaan Swasta Terapkan WFA 
Arus Balik Lebaran 2026, Skema Tiba Bongkar Berangkat Diterapkan di Penyeberangan Sumatera-Jawa
Hindari Puncak Arus Balik Lebaran pada Tanggal 24 dan 28-29 Maret 2026, Menhub Imbau Manfaatkan WFA
1,2 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Lebaran
Mudik Lebaran, Menhub Pastikan Kelancaran Penyeberangan Jawa-Sumatera
