Ekonomi RI Pro Pertumbuhan dan Pro Rakyat, Purbaya: Wong Cilik Bisa Bahagia

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia difokuskan pada pemerataan kesejahteraan, tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Pro pertumbuhan dan pro rakyat. Pokoknya kami maunya wong cilik iso gemuyu (orang kecil bisa tertawa)," kata Purbaya dalam acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, alokasi APBN sejauh ini menunjukkan keberpihakan negara pada rakyat, meski ada konsekuensi fiskal dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan tersebut. Namun, semua kebijakan fiskal dijalankan pemerintah dengan perhitungan matang.

"APBN berperan sebagai katalis dan instrumen kontra-siklikal untuk mendorong pertumbuhan melalui program unggulan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan dukungan dunia usaha," katanya.

"Jadi kami sedikit mengorbankan fiskal di sisi defisit dari 2,5 persen sekian ke arah 2,9 persen. Itu adalah program kontra-siklikal yang kami kerjakan untuk membalik ekonomi dari yang turun, sekarang mulai naik," imbuhnya.

Dalam menjaga kepentingan rakyat secara keseluruhan, Purbaya menekankan perlunya kerangka kebijakan yang melibatkan sinergi lintas lembaga, terutama koordinasi pemangku kepentingan di ranah fiskal-moneter.