Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Pro Pertumbuhan dan Pro Rakyat, Purbaya: Wong Cilik Bisa Bahagia

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |19:56 WIB
Ekonomi RI Pro Pertumbuhan dan Pro Rakyat, Purbaya: Wong Cilik Bisa Bahagia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia difokuskan pada pemerataan kesejahteraan, tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Pro pertumbuhan dan pro rakyat. Pokoknya kami maunya wong cilik iso gemuyu (orang kecil bisa tertawa)," kata Purbaya dalam acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, alokasi APBN sejauh ini menunjukkan keberpihakan negara pada rakyat, meski ada konsekuensi fiskal dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan tersebut. Namun, semua kebijakan fiskal dijalankan pemerintah dengan perhitungan matang.

"APBN berperan sebagai katalis dan instrumen kontra-siklikal untuk mendorong pertumbuhan melalui program unggulan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan dukungan dunia usaha," katanya.

"Jadi kami sedikit mengorbankan fiskal di sisi defisit dari 2,5 persen sekian ke arah 2,9 persen. Itu adalah program kontra-siklikal yang kami kerjakan untuk membalik ekonomi dari yang turun, sekarang mulai naik," imbuhnya.

Dalam menjaga kepentingan rakyat secara keseluruhan, Purbaya menekankan perlunya kerangka kebijakan yang melibatkan sinergi lintas lembaga, terutama koordinasi pemangku kepentingan di ranah fiskal-moneter.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201480//rupiah-UsYt_large.jpg
THR PNS, TNI-Polri 2026 Naik 10,22% Jadi Rp55 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201457//menko_airlangga-cEJR_large.jpg
Menko Airlangga Proyeksi Ekonomi Capai 8 Persen di 2028 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201439//presiden_prabowo-SBsp_large.png
Bangga Kondisi Ekonomi RI, Prabowo: Kemiskinan dan Pengangguran Mulai Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201436//presiden_prabowo-yB1S_large.jpg
Prabowo Sebut Pengusaha Besar Suka Minta Restrukturisasi Kredit ke Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201353//penyegelan-Dapi_large.jpeg
Usai Tindak Tiffany & Co, Purbaya: Impor Ilegal Pasti Akan Disegel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201233//trenggono-32Yo_large.jpg
Ini yang Bikin Purbaya dan Menteri KKP Saling Sindir 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement