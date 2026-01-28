Menkeu Purbaya Ganti Pejabat Bea Cukai di 5 Pelabuhan Besar Hari Ini

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti pejabat Bea Cukai di lima pelabuhan besar hari ini. Langkah ini dilakukan untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Adapun pelabuhan yang menjadi sasaran rotasi tersebut meliputi Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, serta wilayah Sumatera Utara.

Purbaya mengatakan bahwa tidak semua pegawai yang dirotasi akan mendapatkan posisi baru. Beberapa di antaranya bahkan terancam dibebastugaskan atau dirumahkan, tergantung hasil evaluasi yang dilakukan.

"Enggak, sebagian dirumahkan, sebagian enggak, tergantung doa mereka," kata Purbaya.

Purbaya pun akan mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh para pejabat bermasalah tersebut dengan talenta-talenta dari Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai memiliki integritas dan kapasitas untuk memberikan kinerja yang lebih baik di lingkungan Bea Cukai.

"Dari pajak yang kita anggap masih bisa bekerja lebih baik," tambahnya menanggapi pertanyaan mengenai pergantian posisi tersebut.

Bea Cukai Terancam Dibubarkan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terancam dibubarkan hingga digantikan jika kinerja tidak diperbaiki. Saat ini, citra Bea Cukai sedang terpuruk akibat kasus serius yang melibatkan oknum pegawainya.