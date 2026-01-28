Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkeu Purbaya Ganti Pejabat Bea Cukai di 5 Pelabuhan Besar Hari Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |09:08 WIB
Menkeu Purbaya Ganti Pejabat Bea Cukai di 5 Pelabuhan Besar Hari Ini
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti pejabat Bea Cukai di lima pelabuhan besar hari ini. (Foto: Okezone.com/Bea CukaI
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti pejabat Bea Cukai di lima pelabuhan besar hari ini. Langkah ini dilakukan untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Adapun pelabuhan yang menjadi sasaran rotasi tersebut meliputi Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, serta wilayah Sumatera Utara.

Purbaya mengatakan bahwa tidak semua pegawai yang dirotasi akan mendapatkan posisi baru. Beberapa di antaranya bahkan terancam dibebastugaskan atau dirumahkan, tergantung hasil evaluasi yang dilakukan.

"Enggak, sebagian dirumahkan, sebagian enggak, tergantung doa mereka," kata Purbaya.

Purbaya pun akan mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh para pejabat bermasalah tersebut dengan talenta-talenta dari Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai memiliki integritas dan kapasitas untuk memberikan kinerja yang lebih baik di lingkungan Bea Cukai.

"Dari pajak yang kita anggap masih bisa bekerja lebih baik," tambahnya menanggapi pertanyaan mengenai pergantian posisi tersebut.

Bea Cukai Terancam Dibubarkan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terancam dibubarkan hingga digantikan jika kinerja tidak diperbaiki. Saat ini, citra Bea Cukai sedang terpuruk akibat kasus serius yang melibatkan oknum pegawainya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3197995//purbaya-sNYh_large.jpg
Purbaya Tarik Pegawai Pajak dalam Rotasi Pejabat Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197884//purbaya-tml2_large.jpg
Purbaya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197961//menkeu_purbaya-8Qiz_large.jpg
Bertemu Wamen ESDM, Purbaya: Bahas soal Skema Subsidi BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197953//menkeu_purbaya-lFrs_large.jpg
Rupiah Terus Menguat, Ini Penjelasan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197948//menkeu_purbaya-jGUe_large.jpg
Benahi Bea Cukai, Purbaya Akan Rotasi Pejabat di 5 Pelabuhan Besar Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197946//menkeu_purbaya-ITky_large.JPG
Kejar Target Pajak, Purbaya Bakal Ganti Pegawai Minggu Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement