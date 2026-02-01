Kejar Target Ekonomi 6 Persen, Purbaya Siap Tagih Hadiah ke Presiden

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mematok angka 5,4 persen, Purbaya percaya diri mampu mendorong angka tersebut hingga menyentuh 6 persen.

Saking yakinnya, Purbaya akan meminta imbalan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto jika target ambisius tersebut benar-benar terealisasi di akhir tahun nanti.

"Kalau di APBN 5,4 persen, saya akan dorong ke 6 persen. Kalau dapat 6 persen saya akan minta hadiah ke presiden," ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam.

Saat ditanya mengenai jenis hadiah yang diinginkan, ia menjawab dengan nada bercanda.

"(Minta hadiah apa) traktir lah," imbuhnya.

Untuk mencapai target tersebut, Purbaya telah menyiapkan serangkaian strategi fiskal dan koordinasi antarlembaga. Fokus utamanya adalah mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun agar dampak ekonominya segera terasa di masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan fiskal yang dikelola kementeriannya dengan kebijakan moneter dari bank sentral, tanpa mencederai independensi masing-masing lembaga.