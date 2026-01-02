IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,90 persen ke 8.724 pada sesi I perdagangan Jumat (2/1/2026).

Total volume transaksi tercatat 24,2 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp11,7 triliun. Sebanyak 487 saham menguat, 228 saham melemah, dan 243 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan seperti LQ45 menguat 0,31 persen, indeks JII naik 1,03 persen,

IDX30 menguat tipis 0,04 persen, serta MNC36 menguat 0,17 persen.

Pada sesi I perdagangan, sektor yang menguat ada energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, transportasi, industri, teknologi dan bahan baku. Sementara itu, keuangan dan kesehatan masih melemah.