Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |09:23 WIB
IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676
IHSG Menguat di Awal Tahun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,34 persen ke level 8.676 pada hari ini, Jumat (2/1/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,46 persen ke 8.686, dengan 350 saham di zona hijau, 175 melemah, dan 433 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp850 juta, dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,12 persen ke 847,56, indeks JII menguat 0,47 persen ke 581, indeks MNC36 menguat 0,01 persen ke 344, dan IDX30 melemah 0,05 persen ke 437.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, teknologi, kesehatan. Sedangkan sektor yang melemah ada keuangan, industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ), PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE), dan PT Golden Flower Tbk (POLU).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192552/ihsg_dibuka_melemah-iROU_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.627
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192539/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-hRMK_large.jpg
IHSG Diproyeksi Menguat, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/278/3192453/ihsg_menguat-3wug_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement