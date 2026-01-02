IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,34 persen ke level 8.676 pada hari ini, Jumat (2/1/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,46 persen ke 8.686, dengan 350 saham di zona hijau, 175 melemah, dan 433 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp850 juta, dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,12 persen ke 847,56, indeks JII menguat 0,47 persen ke 581, indeks MNC36 menguat 0,01 persen ke 344, dan IDX30 melemah 0,05 persen ke 437.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, teknologi, kesehatan. Sedangkan sektor yang melemah ada keuangan, industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ), PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE), dan PT Golden Flower Tbk (POLU).