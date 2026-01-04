Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |16:25 WIB
Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok
IHSG Pekan Depan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat signifikan pada akhir perdagangan Jumat (2/1/2026). IHSG melesat 1,17% dan berakhir di level 8.748, mencerminkan sentimen positif di pasar saham domestik.

Menanggapi pergerakan tersebut, tim riset MNC Sekuritas memaparkan proyeksi pergerakan IHSG untuk perdagangan besok, Senin (5/1/2026). Dalam laporannya, disebutkan terdapat beberapa skenario yang berpotensi terjadi dalam jangka pendek.

"Kami memperkirakan adanya beberapa skenario yang memungkinkan terjadi untuk IHSG, dimana pada best case (biru), IHSG sudah menyelesaikan wave [iv] dari wave 5 sehingga IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang 8,776-8,905," dikutip MNCS Daily Scope Wave, Minggu (4/1/2026).

Namun demikian, MNC Sekuritas juga mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG masih berpotensi mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan tren penguatan.

"Namun, pada dua skenario lain (hitam dan merah), IHSG masih rawan terkoreksi dahulu," kata MNC Sekuritas.

MNC Sekuritas mengatakan, IHSG berada di level support 8,584, 8,525 dan level resistance 8,776, 8,822 pada perdagangan esok hari.

 

