IHSG Diprediksi Melemah, Wanti-Wanti Risiko Turun ke 6.600

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |08:04 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak dalam kondisi risk-off moderat pada pekan ini. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak dalam kondisi risk-off moderat pada pekan ini. Secara teknikal, IHSG saat ini berada dalam fase downtrend jangka menengah. Indeks berisiko menguji area support di level 6.918 hingga 6.696.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan, mengatakan tekanan eksternal menjadi faktor dominan, terutama dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di wilayah Selat Hormuz yang menyebabkan harga minyak dunia tetap tinggi.

"Kondisi Selat Hormuz secara fundamental memberikan tekanan besar berupa kenaikan biaya produksi bagi negara-negara net importir energi, yang pada gilirannya dapat memicu risiko inflasi serta menggerus daya beli masyarakat secara luas," kata David dalam risetnya, Senin (4/5/2026).

Di tengah ketidakpastian pasar, beberapa sektor diprediksi akan terdampak secara bervariasi. Sektor konsumsi dan transportasi menghadapi risiko penurunan signifikan karena lonjakan harga energi meningkatkan biaya operasional. Sementara itu, komoditas nikel dan CPO diperkirakan tetap memiliki ketahanan kuat berkat keterbatasan pasokan global serta dukungan kebijakan dalam negeri.

Oleh karena itu, investor disarankan untuk bersikap defensif dan beralih ke emiten berbasis komoditas yang memiliki fundamental lebih kokoh.

Cek Pergerakan IHSG Pekan Depan, Cermati Saham-Saham Ini
