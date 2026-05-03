Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ungkap Minyak dari Rusia Sebentar Lagi Masuk 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |10:38 WIB
Bahlil Ungkap Minyak dari Rusia Sebentar Lagi Masuk 
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa minyak mentah dari Rusia segera masuk ke Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Langkah itu juga menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. 

Bahlil menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan ketersediaan seluruh jenis bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

“Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk (minyak mentah) Rusia sebentar lagi masuk ya,” ujar Bahlil, Minggu (3/5/2026)

Akan tetapi, ia tidak menjelaskan lebih rinci volume impor minyak mentah Rusia yang akan segera masuk ke Indonesia tersebut maupun kilang yang nantinya akan mengolah crude tersebut di dalam negeri.

Dia menambahkan pemerintah saat ini fokus ketersediaan berbagai jenis BBM, mulai dari solar hingga bensin dengan berbagai angka oktan, di tengah kondisi global yang masih bergejolak.

Menurutnya, dalam situasi geopolitik global saat ini, negara harus mengutamakan keamanan pasokan energi sebelum mengambil langkah lanjutan terkait kebijakan energi lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215548/bahlil-eMEH_large.jpg
Bahlil Pamer Indonesia Tempati Peringkat Kedua Ketahanan Energi Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213590/menteri_esdm_bahlil-tomK_large.jpg
Bahlil Ancam Rumahkan ASN yang Hambat Investasi Sektor Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213577/menteri_esdm_bahlil-0Hlx_large.jpg
Harga BBM Nonsubsidi Naik, Bahlil Perketat Penggunaan BBM Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213548/menteri_esdm_bahlil-KAmc_large.jpg
Harga Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Naik, Bahlil: Hanya Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213054/menteri_esdm_bahlil-GI2C_large.jpg
Kebutuhan Naik Drastis, Bahlil Akui Negosiasi Beli LPG dari Rusia Masih Alot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213035/bahlil-MVUu_large.jpg
Bahlil Sebut Rusia Siap Kirim Minyak ke RI Bulan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement