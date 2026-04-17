Bahlil Sebut Rusia Siap Kirim Minyak ke RI Bulan Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |13:54 WIB
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembelian minyak mentah dari Rusia siap untuk dikirim dalam bulan ini. Tambahan pasokan minyak dari Rusia ini akan memperkuat stok cadangan BBM di dalam negeri.

"Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan. Insyaallah sudah bisa dikirim ke sini. Kalau LPG masih dalam tahap finalisasi," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).

Bahlil mengatakan, kontrak pembelian BBM dengan Rusia akan dilakukan dalam jangka panjang, sehingga dipastikan kebutuhan BBM dalam negeri cukup, karena akan disokong oleh dua negara besar seperti Amerika dan Rusia. 

"Saya enggak bisa menjelaskan tentang volume (impor minyak dari Rusia). Saya sebagai pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, memastikan bahwa seluruh kebutuhan kita, crude kita itu tersedia dan kita harus cari untuk memastikan kepentingan rakyat bisa terlayani," tambahnya. 

Bahlil mengatakan, selain pembelian minyak dari Rusia, hasil kunjungan bersama Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak sekadar menyepakati pembelian minyak saja, namun Rusia juga siap berinvestasi untuk membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

"Bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," kata Bahlil. 

 

Berita Terkait
Sudah Seminggu, Ini Penjelasan Bahlil soal Cabut Izin Tambang di Kawasan Hutan
Bahlil soal Rusia Bangun Gudang Penyimpanan BBM di RI
Indonesia Beli Minyak dari Rusia, Bahlil: Kita Ambil yang Menguntungkan Negara
Perintah Prabowo ke Bahlil: Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026, Insya Allah Selamanya
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Usai RI Amankan Minyak dan LPG dari Rusia
Bahlil Amankan Minyak dan LPG dari Rusia
