Bahlil soal Rusia Bangun Gudang Penyimpanan BBM di RI

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu hasil kesepakatan dari kunjungan bersama Presiden Prabowo ke Rusia adalah rencana pembangunan storage atau tangki penyimpanan minyak di Indonesia.

Bahlil menjelaskan, pembangunan storage BBM itu dilakukan dalam jangka panjang dengan skema kerjasama pemerintah dengan pemerintah atau G to G, serta B to B melalui PT Pertamina (Persero)

"Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan," kata Bahlil di Istana Negara Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil mengaku belum bisa menyampaikan detail spesifik rencana investasi Rusia untuk membangun gudang penyimpanan BBM di RI. Sebab masih belum final dan memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak Rusia.

"Tapi kalau untuk investasi kilang dan storage, itu masih dalam pembahasan angka sedikit lagi selesai ya," kata Bahlil.

Sebelumnya Bahlil mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun gudang penyimpanan minyak untuk ketahanan energi hingga 3 bulan. Adapun saat ini, ketahanan energi nasional baru berkisar 25-26 hari.