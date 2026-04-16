Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil soal Rusia Bangun Gudang Penyimpanan BBM di RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |19:56 WIB
Bahlil soal Rusia Bangun Gudang Penyimpanan BBM di RI
Bahlil soal Rusia Bangun Gudang Penyimpanan BBM di RI (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu hasil kesepakatan dari kunjungan bersama Presiden Prabowo ke Rusia adalah rencana pembangunan storage atau tangki penyimpanan minyak di Indonesia.

Bahlil menjelaskan, pembangunan storage BBM itu dilakukan dalam jangka panjang dengan skema kerjasama pemerintah dengan pemerintah atau G to G, serta B to B melalui PT Pertamina (Persero)

"Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan," kata Bahlil di Istana Negara Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil mengaku belum bisa menyampaikan detail spesifik rencana investasi Rusia untuk membangun gudang penyimpanan BBM di RI. Sebab masih belum final dan memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak Rusia. 

"Tapi kalau untuk investasi kilang dan storage, itu masih dalam pembahasan angka sedikit lagi selesai ya," kata Bahlil. 

Sebelumnya  Bahlil mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun gudang penyimpanan minyak untuk ketahanan energi hingga 3 bulan. Adapun saat ini, ketahanan energi nasional baru berkisar 25-26 hari. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Indonesia Beli Minyak dari Rusia, Bahlil: Kita Ambil yang Menguntungkan Negara
Indonesia Beli Minyak dari Rusia, Bahlil: Kita Ambil yang Menguntungkan Negara
Perintah Prabowo ke Bahlil: Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026, Insya Allah Selamanya
Perintah Prabowo ke Bahlil: Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026, Insya Allah Selamanya
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Usai RI Amankan Minyak dan LPG dari Rusia
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Usai RI Amankan Minyak dan LPG dari Rusia
Bahlil Amankan Minyak dan LPG dari Rusia
Bahlil Amankan Minyak dan LPG dari Rusia
Bahlil Dampingi Prabowo Bertemu Putin, Kawal Diplomasi Energi RI-Rusia demi Jaga Pasokan Domestik
Bahlil Dampingi Prabowo Bertemu Putin, Kawal Diplomasi Energi RI-Rusia demi Jaga Pasokan Domestik
Program B50 Siap Diterapkan 1 Juli 2026, Bahlil: Kebijakan Negara Survival Mode
Program B50 Siap Diterapkan 1 Juli 2026, Bahlil: Kebijakan Negara Survival Mode
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement