HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bagaimana Nasib IHSG Hari Ini Usai Dirut BEI dan Pimpinan OJK Kompak Mundur?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |07:10 WIB
Bagaimana Nasib IHSG Hari Ini Usai Dirut BEI dan Pimpinan OJK Kompak Mundur?
Bagaimana Nasib IHSG Hari Ini Usai Dirut BEI dan Pimpinan OJK Kompak Mundur?
A
A
A

JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini usai Direkur Utama BEI dan pimpinan OJK kompak mundur. Estafet kepemimpinan baru di BEI dan OJK serta rilis data ekonomi nasional menjadi katalis utama yang dinanti pasar pada pekan 2–5 Februari 2026.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai pergantian pimpinan otoritas pasar modal sebagai langkah strategis yang memberikan harapan baru bagi stabilitas bursa.

"Dengan pengalaman yang komprehensif di sektor jasa keuangan tersebut, kepemimpinan baru ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan, transparansi, dan daya saing pasar modal Indonesia agar semakin progresif di masa depan," kata David dalam risetnya, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Fokus utama investor pada pekan ini tertuju pada rilis pertumbuhan ekonomi (Gross Domestic Product/GDP) Indonesia tahun penuh 2025. 

Jika data tersebut melampaui ekspektasi pasar yang berada di angka 5,1 persen hingga 5,2 persen, IHSG diprediksi tidak hanya sekadar menguat, tetapi mampu menciptakan level psikologis baru.

"Jika angka resminya di atas ekspektasi, ini akan menjadi bensin tambahan bagi IHSG untuk tidak hanya sekadar mampir di level 9.000, tapi menjadikannya sebagai lantai baru atau support kuat," tegas David.

 

Telusuri berita finance lainnya
