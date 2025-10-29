GOTO Raup Pendapatan Rp13,2 Triliun di Kuartal III-2025, Rugi Bersih Turun Jadi Rp775,5 Miliar

GOTO Raup Pendapatan Rp13,29 Triliun di Kuartal III-2025, Rugi Bersih Turun Jadi Rp775,5 Miliar (Foto: GOTO)

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencatat rugi bersih sebesar Rp775,55 miliar hingga kuartal III-2025. Capaian itu susut 82 persen dibandingkan rugi Rp4,31 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski masih membukukan rugi bersih, GoTo berhasil mencatat laba sebelum pajak yang disesuaikan untuk pertama kalinya sebesar Rp62 miliar pada kuartal ketiga 2025.

Berdasarkan laporan keuangan GOTO di keterbukaan informasi, Rabu (29/10/2025), rugi usaha juga menyusut menjadi sekitar Rp220 miliar, turun dari rugi Rp2,05 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara, pendapatan bersih GOTO tercatat naik 14 persen year-on-year menjadi Rp13,29 triliun dari Rp11,66 triliun.

"Kami mencatatkan tonggak sejarah baru dengan mencapai laba sebelum pajak yang disesuaikan untuk pertama kali sebesar Rp62 miliar," ujar Direktur Utama GoTo Patrick Walujo di Jakarta.

Direktur Keuangan Grup GoTo Simon Ho menambahkan kinerja kuartal ketiga mencerminkan kemajuan berkelanjutan dalam efisiensi dan disiplin keuangan di seluruh bisnis.

"Kami mencapai rekor lain untuk EBITDA Grup yang disesuaikan dan menghasilkan arus kas bebas yang disesuaikan positif, didukung oleh pertumbuhan pendapatan dan manajemen biaya yang disiplin," jelasnya.