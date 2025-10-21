Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |10:09 WIB
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
GoTo mendukung penuh komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mendorong ekosistem ride hailing. (Foto: dok Setpres)
A
A
A

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap industri ride-hailing Indonesia yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/10/2025).

Direktur Utama dan Chief Executive Officer GoTo Patrick Walujo mengatakan, GoTo mendukung penuh komitmen Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol, mendorong efisiensi, serta menjaga tumbuh kembangnya ekosistem ride hailing sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Patrick mengatakan, sebagai perusahaan teknologi yang lahir, tumbuh, dan besar di Indonesia, GoTo akan terus berkomitmen untuk mendukung serta mematuhi kebijakan atau regulasi pemerintah dalam menciptakan industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk mitra pengemudi, pelaku UMKM, serta konsumen di seluruh Indonesia.

“GoTo juga siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya, Senin malam (20/10/2025).

Saat ini, lanjutnya, ekosistem GoTo yang dibangun oleh ribuan talenta digital lokal, telah mencakup lebih dari 3 juta mitra pengemudi dan lebih dari 5,3 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan GoTo untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178184//isf_chandra_asri-BTxU_large.jpg
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/2/3177983//alfamart_run-NJfr_large.jpeg
Catat Rekor MURI! Goodie Bag 40 Kg Alfamart Run Diboyong dari Senayan ke Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3177892//ilustrasi_berkendara_di_jakarta-DfBL_large.jpeg
Menggembirakan, Warga Jakarta Kini Lebih Mudah Dapat Keringanan Pajak Kendaraan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177853//counterpain_medicated_plaster_taisho-DBps_large.jpg
Counterpain Medicated Plaster, Varian Koyo yang Ditunggu-tunggu Resmi Meluncur!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement