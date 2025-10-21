Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap industri ride-hailing Indonesia yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/10/2025).

Direktur Utama dan Chief Executive Officer GoTo Patrick Walujo mengatakan, GoTo mendukung penuh komitmen Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol, mendorong efisiensi, serta menjaga tumbuh kembangnya ekosistem ride hailing sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Patrick mengatakan, sebagai perusahaan teknologi yang lahir, tumbuh, dan besar di Indonesia, GoTo akan terus berkomitmen untuk mendukung serta mematuhi kebijakan atau regulasi pemerintah dalam menciptakan industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk mitra pengemudi, pelaku UMKM, serta konsumen di seluruh Indonesia.

“GoTo juga siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya, Senin malam (20/10/2025).

Saat ini, lanjutnya, ekosistem GoTo yang dibangun oleh ribuan talenta digital lokal, telah mencakup lebih dari 3 juta mitra pengemudi dan lebih dari 5,3 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan GoTo untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.