Cara Beli Tiket Transjakarta Pakai GoPay

JAKARTA - Cara beli tiket Transjakarta pakai GoPay. Kini masyarakat dimudahkan untuk membeli tiket Transjakarta melalui aplikasi GoPay

Melalui kategori Travel dan Transportasi yang ada di aplikasi GoPay, kini tiket TransJakarta dapat langsung dibeli tanpa perlu berpindah aplikasi.

Beli Tiket Transjakarta

Head of GoPay Wallet, Kelvin Timotius mengatakan, GoPay menghadirkan akses ke berbagai layanan non-keuangan, termasuk pembelian tiket Transjakarta secara praktis dalam satu aplikasi.

"Kami berharap kolaborasi GoPay dan Transjakarta ini dapat semakin mempermudah mobilitas warga Jakarta," katanya di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sebagai bagian dari ekosistem GoTo, kolaborasi GoPay bersama dengan Transjakarta juga merupakan langkah lanjutan komitmen pihak GoTo dalam mewujudkan ekosistem transportasi publik yang mudah dan nyaman sehingga menjadi pilihan masyarakat dalam bepergian.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menyambut baik kolaborasi dengan GoPay untuk memperluas kanal pembelian tiket Transjakarta. Inisiatif ini menjadi bagian dari langkah Transjakarta untuk terus melangkah lebih jauh dalam menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses.

"Sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat beralih ke transportasi publik demi mobilitas Jakarta yang lebih nyaman," katanya.