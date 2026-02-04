Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Beli Tiket Transjakarta Pakai GoPay

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |15:02 WIB
Cara Beli Tiket Transjakarta Pakai GoPay
Cara Beli Tiket Transjakarta Pakai GoPay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara beli tiket Transjakarta pakai GoPay. Kini masyarakat dimudahkan untuk membeli tiket Transjakarta melalui aplikasi GoPay

Melalui kategori Travel dan Transportasi yang ada di aplikasi GoPay, kini tiket TransJakarta dapat langsung dibeli tanpa perlu berpindah aplikasi.

Beli Tiket Transjakarta

Head of GoPay Wallet, Kelvin Timotius mengatakan, GoPay menghadirkan akses ke berbagai layanan non-keuangan, termasuk pembelian tiket Transjakarta secara praktis dalam satu aplikasi. 

"Kami berharap kolaborasi GoPay dan Transjakarta ini dapat semakin mempermudah mobilitas warga Jakarta," katanya di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sebagai bagian dari ekosistem GoTo, kolaborasi GoPay bersama dengan Transjakarta juga merupakan langkah lanjutan komitmen pihak GoTo dalam mewujudkan ekosistem transportasi publik yang mudah dan nyaman sehingga menjadi pilihan masyarakat dalam bepergian.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menyambut baik kolaborasi dengan GoPay untuk memperluas kanal pembelian tiket Transjakarta. Inisiatif ini menjadi bagian dari langkah Transjakarta untuk terus melangkah lebih jauh dalam menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses.

"Sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat beralih ke transportasi publik demi mobilitas Jakarta yang lebih nyaman," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198369/goto-n7os_large.png
GoTo Tanggung 100% Iuran BPJS Driver Juara, Ini Manfaatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/622/3198017/gojek-ejmN_large.jpg
4 Inisiatif GoTo Buat Driver, Bonus Hari Raya Lebaran Kembali Cair Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190418/goto-wF6p_large.jpg
GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185674/goto-OIGC_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Hans Patuwo Bakal Jadi Pengganti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199360//judi_online-m6ur_large.jpg
Gerakan Judi Pasti Rugi Turunkan Transaksi Judol 57 Persen, Komdigi: Judi Online Ancaman Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/1/3198559//goto-tIEm_large.JPG
Duet Gopay-Komdigi Kampanye Anti Judi Online Jangkau Lebih dari 60 Juta Orang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement