Krakatau Steel Rugi Lagi Rp2 Triliun, Ini Penyebabnya

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) mencatat rugi bersih USD131,65 juta atau setara Rp2,03 triliun pada 2023. Hal ini karena pendapatan emiten bersandi saham KRAS ini menurun.

Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo mengatakan, pendapatan KRAS tahun lalu mencapai USD1,45 miliar atau setara Rp22,45 triliun.

Dari sisi biaya usaha, terjadi penurunan 6% dibanding tahun lalu menjadi Rp1,94 triliun di tahun 2023. Selain itu, ada tambahan kontribusi positif dari bagian laba entitas asosiasi senilai Rp0,64 triliun.

BACA JUGA: Anak Usaha Krakatau Steel Incar Bisnis Logistik di IKN

Selain itu, Purwono menyampaikan perusahaan bisa menurunkan total liabilitas sebesar 10% dari USD2,61 miliar menjadi USD2,35 miliar di 2023. Hal ini karena adanya pembayaran sebagian pokok utang Tranche A dan Tranche B sebesar USD283,78 juta yang bersumber dari divestasi anak perusahaan maupun optimalisasi lahan.

“Hingga saat ini kami masih terus berupaya mempertahankan pencapaian kinerja terlihat dengan arus kas perseroan yang masih dapat kami jaga tetap positif dengan saldo kas akhir tahun 2023 senilai USD102,7 juta atau setara Rp1,58 triliun atau naik 30 persen dibandingkan tahun 2022,” ujar Purwono melalui keterangan pers, Selasa (4/6/2024).

Dia mengungkapkan, dengan masih tingginya beban keuangan senilai Rp2 triliun dan rugi selisih kurs USD9,62 juta atau setara Rp148,48 miliar, sehingga KRAS membukukan rugi bersih tahun berjalan Rp2,03 triliun. Serta laba bruto senilai Rp1,74 triliun.

Menurutnya, kerugian yang dialami Krakatau Steel merupakan salah satu dampak tidak beroperasinya fasilitas Hot Strip Mill 1 (HSM#1), penghasil produk utama Hot Rolled Coil (HRC) akibat kerusakan pada switch house Finishing Mill.