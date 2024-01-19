Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Anak Usaha Krakatau Steel Incar Bisnis Logistik di IKN

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |10:12 WIB
Anak Usaha Krakatau Steel Incar Bisnis Logistik di IKN
Bisnis Logistik di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Anak usaha PT Krakatau Steel TBK (KRAS) mengincar proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di tahun baru, 2024. Ekspansi bisnis ini akan dilakukan PT Krakatau Sarana Properti.

Direktur KSP Iip Arief Budiman mengatakan, di 2024, perusahaan berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis ke Ibu Kota Nusantara. Bisnis yang diincar adalah logistik.

"Kita baru saja kick-off kontrak manajemen dan RKAP tahun 2024. Memang akan ada beberapa perubahan strategi bisnis, di mana kami akan lebih menekankan pada pengembangan bagian dari sektor bisnis PT KSP dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi kita. Kami juga tengah mengkaji peluang bisnis di IKN," ujarnya, Jumat (19/1/2024).

KSP saat ini sudah menunjuk konsultan dari salah satu Perguruan Tinggi ternama untuk melakukan kajian dan sudah hampir selesai. Kajian tersebut pun akan segera difinalisasi.

"Dari kajian itu kita akan melihat peluang untuk investasi di area penunjang IKN. Rencananya, kami akan mengembangkan kawasan penunjang yang mendukung lalu lintas logistik di IKN,” jelas Iip.

1 2
