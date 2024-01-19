Pak Bas Targetkan Instalasi Pengelolaan Air di IKN Beroperasi Juni 2024

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri Basuki berpesan agar pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara detail dan cepat dengan memperhatikan kualitas dan ketepatan desain agar IPA Sepaku Semoi bisa dioperasikan pada Juni 2024.

"Jaringan IPA ini adalah sumber air minum utama bagi seluruh penduduk IKN nantinya. Jadi konstruksinya harus dilakukan secara hati-hati, pengawasannya harus lebih intens," katanya dalan pernyataan tertulis.

Pada tahap pertama sedang dibangun IPA berkapasitas 300 liter/detik yang diambil dari Intake Sungai Sepaku. IPA tersebut juga dilengkapi pembangunan 2 reservoir induk dengan kapasitas masing-masing 6.000 m3 dan bangunan pendukung.

"IPA tersebut akan dilengkapi jaringan perpipaan dengan panjang sekitar 20 km ke KIPP IKN," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti.