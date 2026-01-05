Adu Pemilik Cadangan Minyak Terbesar Venezuela dengan Iran-Arab, Bak Langit dan Bumi

Adu Pemilik Cadangan Minyak Terbesar Venezuela dengan Iran-Arab, Bak Langit dan Bumi (Foto: Freepik)

JAKARTA - Adu pemilik cadangan minyak terbesar Venezuela dengan Iran, Arab, bak langit dan bumi. Venezuela menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan mengalahkan cadangan minyak di negara-negara Arab.

Venezuela menyimpan sekitar 17% dari total cadangan minyak dunia atau setara dengan 303 miliar barel. Dengan cadangan minyak 303 miliar barel, Venezuela menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

Venezuela pernah memproduksi hingga 3,5 juta barel minyak per hari pada tahun 1970-an, Namun, dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyakVenezuela merosot tajam.

Tercatat, pada tahun lalu, produksi minyak Venezuela rata-rata hanya sekitar 1,1 juta barel per hari, atau setara dengan 1% dari total produksi minyak dunia.

Lalu bagaimana dengan cadangan minyak Iran dan Arab? Berikut ini Okezone rangkum perbandingan data cadangan minyak antara Venezuela dengan Iran dan Arab mengutip World Atlas yang merangkum data OPEC tahun 2023:

Cadangan minyak Arab Saudi

Arab Saudi memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 267 miliar barel dan menduduki peringkat kedua dunia dengan cadangan minyak terbesar. Tak heran Arab Saudi memainkan peran strategis dalam kebijakan produksi OPEC serta memengaruhi harga minyak dunia.

Cadangan minyak Iran

Sementara itu, Iran memiliki cadangan minyak terbukti mencapai 208,600 miliar barel dan menempati posisi ketiga dunia. Sama seperti Arab Saudi, Iran juga menjadi faktor penentu pasar energi dunia.

Melihat perbandingan di atas, maka Venezuela menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia dengan 303 miliar barel.