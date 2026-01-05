Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap! Segini Cadangan Minyak Venezuela yang Diincar Trump, Terbesar di Dunia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |09:20 WIB
Terungkap! Segini Cadangan Minyak Venezuela yang Diincar Trump, Terbesar di Dunia
Terungkap! Segini Cadangan Minyak Venezuela yang Diincar Trump, Terbesar di Dunia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengungkap cadangan minyak Venezuela yang diincar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Venezuela menyimpan sekitar 17% dari total cadangan minyak dunia atau setara dengan 303 miliar barel.

Dengan cadangan minyak 303 miliar barel, Venezuela menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

Pada masa keemasannya di era 1970-an, Venezuela pernah memproduksi hingga 3,5 juta barel minyak per hari. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak negara tersebut merosot tajam.

Tahun lalu, produksi minyak Venezuela tercatat rata-rata hanya sekitar 1,1 juta barel per hari, atau setara dengan 1% dari total produksi minyak dunia.

AS sebelumnya menjadi pembeli utama minyak Venezuela. Namun, seiring memburuknya hubungan diplomatik kedua negara dan penerapan sanksi ekonomi, Tiongkok kini menjadi tujuan utama ekspor minyak Venezuela.

Trump Ambil Alih Cadangan Minyak Venezuela

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengambil alih pengelolaan cadangan minyak Venezuela setelah serangan militer AS berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Langkah tersebut langsung memicu perhatian dan respons dari sejumlah perusahaan minyak raksasa dunia.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan minyak asal Amerika Serikat siap masuk ke Venezuela untuk memulihkan industri migas negara tersebut yang dinilai mengalami kerusakan parah akibat krisis berkepanjangan.

“Kita akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika Serikat, yang terbesar di dunia untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, dan memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, infrastruktur minyak,” ujar Trump dalam konferensi pers di Mar-a-Lago.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
