Harga Minyak Turun di Tengah Gejolak Venezuela, Brent di USD60,41 per Barel

Harga minyak turun pada perdagangan hari ini seiring pasokan global masih melimpah. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)

JAKARTA – Harga minyak turun pada perdagangan hari ini seiring pasokan global masih melimpah, meski muncul kekhawatiran bahwa gejolak politik di Venezuela berpotensi mengganggu pengiriman.

Harga minyak mentah Brent turun 34 sen menjadi USD60,41 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 41 sen ke level USD56,91 per barel.

Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan membawa Presiden Venezuela Nicolás Maduro ke luar dari Caracas. Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington akan mengambil alih kendali atas negara penghasil minyak tersebut.

Namun, dua sumber yang mengetahui operasi di perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, menyebutkan bahwa aksi AS tersebut tidak menyebabkan kerusakan pada kegiatan produksi maupun penyulingan minyak di negara itu.