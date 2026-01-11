Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Hari Ini Mayoritas Anjlok, Cabai Merah Turun 35%

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |09:05 WIB
Harga Pangan Hari Ini Mayoritas Anjlok, Cabai Merah Turun 35%
Harga pangan nasional terpantau bergerak hari ini. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Harga pangan nasional terpantau bergerak hari ini. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bahwa mayoritas komoditas utama mengalami penurunan harga.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Nasional Bapanas, harga beras premium turun 3,55% menjadi Rp14.986 per kg. Beras medium turun 3,48% menjadi Rp13.282 per kg, dan beras SPHP turun 2,23% menjadi Rp12.196 per kg.

Beras medium non-SPHP turun 1,65% menjadi Rp13.572 per kg. Beras khusus lokal juga mengalami penurunan harga sebesar 7,79% menjadi Rp14.650 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada jagung, yang turun 4,45% menjadi Rp6.650 per kg. Kedelai biji kering impor turun 4,39% menjadi Rp10.369 per kg. Bawang merah dan bawang putih masing-masing turun 17% dan 4,57% menjadi Rp36.293 dan Rp36.724 per kg.

Cabai merah keriting turun 35,11% menjadi Rp29.979 per kg, cabai merah besar turun 33,75% menjadi Rp25.875 per kg, dan cabai rawit merah turun 25,47% menjadi Rp40.955 per kg.

Daging sapi murni turun 5,08% menjadi Rp129.000 per kg, sedangkan daging ayam ras turun 3,90% menjadi Rp37.579 per kg. Telur ayam ras turun 7,32% menjadi Rp28.868 per kg, dan gula konsumsi turun 3,32% menjadi Rp17.446 per kg.

 

