Masjid Negara IKN Gelar Sholat Idul Fitri Perdana, Terbuka untuk Umum

JAKARTA - Masjid Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), perdana menyelenggarakan sholat Idulfitri berjamaah pada 1 Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi, hari ini, dimulai pukul 06.30 WITA. Pelaksanaan sholat Idulfitri ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah bersama di ibu kota baru Indonesia.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan bahwa pelaksanaan sholat Idulfitri di Masjid Negara terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin beribadah bersama pada hari kemenangan.

“Sholat Idulfitri di Masjid Negara terbuka untuk umum. Kami mengajak masyarakat di IKN dan sekitarnya untuk hadir dan melaksanakan sholat Idulfitri bersama di Masjid Negara,” ujar Troy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/3/2026).

Bertindak sebagai khatib pada pelaksanaan sholat Idulfitri adalah Prof. Dr. H. Muhammad Abzar Duraesa, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Sementara itu, imam sholat Idulfitri adalah Dr. Ahmad Muzakir, dosen Universitas PTIQ Jakarta. Adapun khatib dan imam cadangan adalah Ust. Dr. M. Aroka Fadli, SQ., M.Ag, dosen STAI Al-Muhajirin Purwakarta.

Pelaksanaan sholat Idulfitri juga akan didukung oleh para petugas lainnya, yaitu Ust. M. Rasky Raehan dan Ust. Muhammad Rifki Iksani sebagai bilal, serta Ust. Irfan Rosadi, S.H.C.Dai sebagai pembawa acara.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sholat Idulfitri, akses Tol IKN menuju kawasan Masjid Negara IKN akan dibuka mulai pukul 04.30 WITA. Masyarakat yang akan mengikuti sholat diimbau datang lebih awal serta mengikuti petunjuk petugas di lapangan.